Lionel Messi sessizliğini bozdu! ''Bu yaranın iyileşmesi zaman alacak''
Arjantin Milli Takımı Kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan tek gollü mağlubiyetin ardından sessizliğini bozdu.
2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk unvanını korumak için sahaya çıkan Arjantin, final mücadelesinde İspanya Milli Takımı'na tek golle mağlup oldu. Bu sonuç, "Tango" lakaplı ekibin turnuva tarihindeki yeni bir zafer umudunu sona erdirdi.
Karşılaşmanın bitimiyle birlikte tüm gözler takım kaptanı Lionel Messi'ye çevrilmişti. Finaldeki yenilginin sarsıntısı taze kalırken, deneyimli oyuncu hislerini kamuoyuna aktardı.
Yaşanan mağlubiyetin takım üzerinde bıraktığı hayal kırıklığı net bir şekilde görülse de, Arjantinli yıldız turnuva boyunca sergilenen performanstan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirmeyi ihmal etmedi.
INSTAGRAM'DAN DUYGUSAL MESAJ
Yenilginin ardından sessizliğe bürünen kaptan, resmi "Instagram" platformu aracılığıyla bir mesaj yayımlayarak taraftarlarla buluştu. Final karşılaşmasındaki kaybın kendisinde yarattığı derin üzüntüyü gizlemeyen Messi, bu mağlubiyetin acısının uzun bir süre daha hissedileceğini vurguladı. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen, milli takımın turnuva süresince başardıklarının takdiri ve gururu hak ettiğinin altını çizdi.
Messi, takımın kat ettiği mesafeyi ve duygularını şu ifadelerle dile getirdi:
“Acı çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zaman alacak. Ancak tüm o güzel anlara da tutunuyorum: elimizden gelenin en iyisini yapıp skoru tersine çevirdiğimiz maçlara, hafızalarımızda sonsuza dek kazınacak anlara ve tüm ülkenin desteğine. Bu destek, takımın sıkı çalışması ve büyük çabalarıyla birleşerek bizi bir kez daha dünyanın en iyi milli takımları arasına geri taşıdı.”
ÜST ÜSTE İKİNCİ FİNAL GURURU
Turnuva boyunca yaşanan zorluklara ve harcanan büyük emeğe dikkat çeken oyuncu, Arjantin halkının milli takımla kurduğu bağın gücüne değindi.
Kazanılan başarıların gelecekte daha net anlaşılacağını belirten Messi, takıma inanan taraftarlara olan minnettarlığını şu sözlerle aktardı: “Şu anda başardıklarımızın büyüklüğünü tam olarak kavramak zor, ancak bu takım arka arkaya iki kez Dünya Kupası finaline ulaştı ve bu gurur verici bir başarı. Her mesaj ve her destek sözü için sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha tek bir ülke olarak birleşmeyi, tek bir safta durmayı ve Arjantinli olmanın büyük gururunu paylaşmayı başardık.”
Arjantinli oyuncu, kendi takımına ve ülkesine yönelik yazdığı bu duygu yüklü mesajı noktalarken sportmenliğini de elden bırakmadı.
2026 Dünya Kupası'nı kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyen rakip takıma hakkını teslim eden Messi, “Ayrıca İspanya’yı şampiyonluğu kazanmasından dolayı tebrik etmek isterim.” dedi.