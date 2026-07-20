Lionel Messi sessizliğini bozdu! ''Bu yaranın iyileşmesi zaman alacak''

Kazanılan başarıların gelecekte daha net anlaşılacağını belirten Messi, takıma inanan taraftarlara olan minnettarlığını şu sözlerle aktardı: “Şu anda başardıklarımızın büyüklüğünü tam olarak kavramak zor, ancak bu takım arka arkaya iki kez Dünya Kupası finaline ulaştı ve bu gurur verici bir başarı. Her mesaj ve her destek sözü için sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bir kez daha tek bir ülke olarak birleşmeyi, tek bir safta durmayı ve Arjantinli olmanın büyük gururunu paylaşmayı başardık.”