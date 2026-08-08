Lionel Messi'nin babası Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti

MESSİ'NİN KARİYERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Jorge Messi, oğlunun futbol kariyerinin en önemli isimlerinden biri oldu. Lionel Messi'nin yalnızca babası değil, uzun yıllar boyunca temsilcisi ve danışmanı olarak da görev yaptı.