Lionel Messi'nin babası Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Lionel Messi'nin babası Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 1

Arjantin basınında yer alan ve Infobae'ye dayandırılan haberlere göre Jorge Messi, 7 Ağustos Cuma gecesi saat 22.00 sıralarında Arjantin'in Rosario kentindeki bir hastanede hayatını kaybetti.

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Lionel Messi'nin babası Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 2

68 yaşındaki Jorge Messi'nin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve tedavi altında bulunduğu belirtildi.

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Lionel Messi'nin babası Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 3

Jorge Messi'nin sağlık durumuyla ilgili haziran ayında çeşitli iddialar ortaya atılmış, hatta hayatını kaybettiğine ilişkin gerçeği yansıtmayan haberler paylaşılmıştı.

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Lionel Messi'nin babası Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 4

Messi ailesi o dönemde açıklama yaparak Jorge Messi'nin sağlık sorunu yaşadığını, doktor gözetiminde bulunduğunu ve tedavisinin devam ettiğini duyurmuştu.

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Lionel Messi'nin babası Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 5

MESSİ'NİN KARİYERİNDE ÖNEMLİ ROL OYNADI

Jorge Messi, oğlunun futbol kariyerinin en önemli isimlerinden biri oldu. Lionel Messi'nin yalnızca babası değil, uzun yıllar boyunca temsilcisi ve danışmanı olarak da görev yaptı.

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Lionel Messi'nin babası Jorge Messi 68 yaşında hayatını kaybetti - Resim: 6

Messi'nin kariyerindeki önemli kararların ve transfer süreçlerinin yönetiminde aktif rol üstlenen Jorge Messi, Arjantinli yıldızın futbol dünyasındaki en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi.

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lionel messi