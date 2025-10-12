Litvanya - Polonya maçı bu akşam! İşte maç saati ve yayın bilgileri...

Maç bu akşam, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 21.45’te oynanacak.

Mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

LİTVANYA'DA UMUTLAR TÜKENMEDİ

Ev sahibi Litvanya, grubun alt sıralarında yer almasına rağmen taraftarı önünde bir sürprize imza atmak istiyor. Teknik direktör Edgaras Jankauskas, takımını sahaya 4-4-2 sistemiyle çıkarıyor.

Litvanya’nın 11’i şöyle: T. Svedkauskas, Tutyskinas, Girdvainis, Armalas, Sirvys, Gineitis, Sirgedas, Lasickas, Golubickas, Slivka ve kaptan Fedor Cernych.

Son 5 maçında 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan Litvanya, özellikle savunma zafiyetleriyle dikkat çekiyor. Ancak iç sahada Polonya’ya karşı mücadeleci oyunuyla direnmeye çalışacak.

POLONYA'DA HEDEF 3 PUAN

Grubun favorilerinden Polonya, Hollanda’nın hemen arkasında yer alıyor ve bu akşamki galibiyetle Play-Off hattındaki yerini garantilemek istiyor.

Teknik direktör Jan Urban, takımı 3-4-3 dizilişiyle sahaya sürecek.

Polonya’nın güçlü 11’i: Skorupski, Bednarek, Wisniewski, Kiwior, Cash, Slisz, Zieliński, Szymański, Kaminski, Skoras ve yıldız golcü Robert Lewandowski.

Kırmızı-beyazlılar son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Özellikle Lewandowski’nin liderliğinde hücum hattı etkili performans sergiliyor.

GRUP G'DE DURUM NE?

Hollanda 16 puanla lider durumda. Onu 10’ar puanla Polonya ve Finlandiya takip ediyor. Litvanya 3 puanla 4. sırada, Malta ise 2 puanla son basamakta yer alıyor.