Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, uzun süredir beklenen kaleci Dominik Livakovic transferinde artık sona geldi. Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İstanbul'a geleceği belirtildi.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Editör: Nihat Çarboğa
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, uzun süredir beklenen kaleci Dominik Livakovic transferinde artık sona geldi. Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in İstanbul'a geleceği belirtildi.

LIVAKOVIC, İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Hırvat gazeteci Izak Ante Sucic, Fenerbahçe ile Dinamo Zagreb'in Hırvat kaleci Livakovic'in transferinde anlaşma sağladığını ve 28 yaşındaki Hırvat kalecinin çarşamba günü İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin Dominik Livakovic transferini çok istediği, Dinamo Zagreb ile 9 milyon euro bonservis + 1 milyon euro bonus karşılığında anlaşıldığı vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin, Dominik Livakovic ile 4+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığının altı çizildi.

Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih - Resim : 1

Dinamo Zagreb formasıyla son maçına AEK karşısında çıkan Dominik Livakovic'in takıma veda ettiği ve çarşamba günü İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrollerinden geçeceği ve arkasından resmi sözleşmenin altına imza atacağı duyuruldu.

Öte yandan transfer döneminin başından bu yana Dominik Livakovic transferinden vazgeçmeyen ve anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin, Hırvat kaleci için özel bir tanıtım videosu hazırladığı öne sürüldü.

BU SEZON 12. TRANSFER OLACAK

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12.transferini gerçekleştirmiş olacak.

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DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.

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