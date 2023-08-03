Livakovic transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu kaleci adayı Dominik Livakovic’e İspanya'dan bir talip daha çıktı.Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, öncelikli hedeflerden birisi de kaleye yeni bir oyuncu transfer etmek.

Yeni sezon öncesi kaleci transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında Dominik Livakovic bulunuyordu. Hırvat kalecide Sarı-Lacivertlileri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Tutto Mercato'nun haberine göre Sevilla, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 10 milyon Euro teklif etti.

La Liga temsilcisinin, Bono'nun ayrılık olasılığına karşın Hırvat kaleci için resmen harekete geçtiği bildirildi.

İSMAİL KARTAL'DAN AÇIKLAMA

Transfer gündemine ilişkin kendisine yöneltilen soruda Cengiz Ünder ve Dominik Livakovic'in durumu sorulan tecrübeli çalıştırıcı, "Şu anda bunlarla ilgili benim konuşmam doğru olmaz. Çünkü bunun ekonomik şartları var, kulüpler arasında görüşmeler var. Bu konuyu başkanımız ve yönetim kurulu sürdürüyor. Onların yetki alanı bu. Şu anda bu konuda herhangi bir açıklama yapmam doğru olmaz" cevabını verdi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Dominik Livakovic 2023-24 sezonunda Dinamo Zagreb ile 3 maça çıktı. 2 gole engel olamayan 28 yaşındaki kaleci, 2 maçta da kalesini gole kapadı.