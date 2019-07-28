81 ilde eş zamanlı uygulama
81 ilde eş zamanlı uygulama
Şırnak ve Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Ağrı'da 8 terörist etkisiz hale getirildi
Çankırı'da deprem oldu
Çankırı'da deprem oldu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Liverpool'a 16 yaşında kanat oyuncusu

Liverpool, Fulham'ın 16 yaşındaki futbolcusu Harvey Elliott'ı renklerine bağladı.

Liverpool'a 16 yaşında kanat oyuncusu

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Fulham'ın 16 yaşındaki futbolcusu Harvey Elliott'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Elliott ile sözleşme imzalandı.

Mayıs ayında 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı Fulham formasını giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #liverpool
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.