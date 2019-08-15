UEFA Süper Kupa maçında Liverpool ile Chelsea, Vodafone Park’ta karşılaştı. Maç esnasında sahaya giren kişinin 'Deli Mi Ne' isimli YouTube kanalının sahibi Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz olduğu öğrenildi. Youtuber görevliler tarafından sahadan çıkarıldı. Deli Mi Ne kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz'a sosyal medyadan tepki yağdı. Youtuber Feser Abdü'nün "Deli Mi Ne" isimli kanalı 20 binin üzerinde abone kaybı yaşadı. Sahaya girilmesine tepki gösterenler kanalı boykot ediyor.





Sahaya atlayan taraftarın "Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Faster Abdü olarak bilinen Ali Abdülselam Yılmaz olduğu anlaşıldı.



Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.



Sahaya giren taraftarın Deli Mi Ne? isimli YouTube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz olduğu anlaşıldı. UEFA Süper Kupa karşılaşmasının 14. dakikasında tribünden atlayan bir taraftar kendini Liverpool filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı.Sahaya atlayan taraftarın "Deli Mi Ne?" YouTube kanalının sahibi Faster Abdü olarak bilinen Ali Abdülselam Yılmaz olduğu anlaşıldı.Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.Sahaya giren taraftarın Deli Mi Ne? isimli YouTube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz olduğu anlaşıldı.