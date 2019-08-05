Liverpool'dan kaleci transferi

Premier Lig ekibi Liverpool, West Ham United'dan ayrılan İspanyol file bekçisi Adrian'ı renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, son olarak West Ham United'da oynayan İspanyol kaleci Adrian'ı transfer etti.



Liverpool Kulübü, Belçikalı Simon Mignolet'nin Club Brugge'e transferinin ardından Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in yedeği olarak 32 yaşındaki Adrian'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Adrian San Miguel del Castillo ile sözleşme imzalandığı belirtildi.



West Ham United'da 2013'ten itibaren forma giymeye başlayan Adrian, geçen sezon sonu sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrıldı. Tecrübeli kaleci, West Ham United'daki 6 yıllık kariyerinde 150 maçta görev aldı.