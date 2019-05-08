UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Liverpool, sahasında Barcelona'yı 4-0 yenerek finale yükseldi.

Anfield Stadı'nda oynanan ve FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği yarı final rövanş karşılaşmasında, İngiltere temsilcisi Liverpool ile İspanya ekibi Barcelona karşılaştı.



Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Liverpool, 7. dakikada Divock Origi'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde bitirdi.



İkinci devrede etkili performans sergilemeye devam eden Liverpool, 54 ve 56. dakikalarda Georginio Wijnaldum'un kaydettiği gollerle durumu 3-0'a getirdi.



Karşılaşmanın 79. dakikasında ilginç bir gole imza atan Liverpool, farkı 4'e çıkardı. Trent Alexander Arnold, kullandığı köşe vuruşunda topu Barcelona savunmasının beklemediği anda hızlı bir şekilde ceza sahasına gönderdi. Kale sahası önünde boş durumdaki Origi, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 4-0'a geldi.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Liverpool mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. İlk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden Liverpool, sahasında elde ettiği 4-0'lık galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselme başarısı gösterdi.



Liverpool'un rakibi, Ajax ile Tottenham (1-0) arasında yarın oynanacak diğer yarı final rövanş maçının ardından belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde final karşılaşması, 1 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanacak.

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