Liverpool - Galatasaray: İlk 11'ler belli oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadele öncesi iki takımın ilk 11’leri açıklandı.
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboslai, Mac Allister, Salah, Ekitike, Frimpong, Gravenberch.
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sallai, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Singo, Boey, Lemina.