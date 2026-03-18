Liverpool - Galatasaray: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadele öncesi iki takımın ilk 11’leri açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Anfield’da oynanacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11’leri netleşti.

Liverpool: Alisson, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboslai, Mac Allister, Salah, Ekitike, Frimpong, Gravenberch.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sallai, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Singo, Boey, Lemina.

Aslan'ın gözü çeyrek finalde: Liverpool - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?Aslan'ın gözü çeyrek finalde: Liverpool - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?Spor
Galatasaray liverpool ilk 11
