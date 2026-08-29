Liverpool-Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte tüm detaylar

Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Anfield'da oynanacak karşılaşma 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maçın düdüğünü S. Barrott çalacak. Yan hakemler A. Nunn ve W. Smith olurken, VAR koltuğunda M. Oliver, AVAR görevinde ise J. Mainwaring yer alacak.

ISAK'LI LİVERPOOL SAHAYA ÇIKIYOR

Teknik direktör Andoni Iraola, karşılaşmaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmayı planlıyor.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Munoz, Wirtz, Gakpo, Isak.

Konuk ekip Nottingham Forest cephesinde ise teknik direktör Oliver Glasner 3-4-2-1 sistemini tercih etti.

Nottingham Forest: Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, Schlager, Mcatee, N. Williams, Ndoye, Gibbs-White, İ. Jesus.

SAYILAR LİVERPOOL'DAN YANA

Liverpool, son 13 Premier Lig sezonunun 12'sinde ilk iç saha maçını kazandı. Kırmızılar, sadece bir kez, 2022/23 sezonunda Crystal Palace ile 1-1 berabere kalabilmişti.

Ancak Nottingham Forest'ın Anfield'daki son performansı Liverpool taraftarını tedirgin ediyor. Forest, deplasmanda oynadığı son iki Premier Lig maçını kazanmış durumda. Anfield'da üst üste üç maç kazanan son deplasman takımı ise 2015-2017 yılları arasında bunu başaran Crystal Palace olmuştu. Liverpool'un Forest karşısındaki son iç saha karnesi de dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Kırmızılar, Nottingham Forest'a karşı evinde oynadığı son iki lig maçını kaybetti. Bu sayı, önceki 30 maçta aldıkları toplam mağlubiyet sayısından (24 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet) bile daha fazla.

Sezonun açılışında iki takım da farklı sonuçlar aldı. Liverpool, yeni sezonun ilk maçında Newcastle ile 2-2 berabere kalırken, Nottingham Forest evinde Leeds United'a 2-0 mağlup olmuştu. İki takım şimdi bambaşka bir motivasyonla Anfield'da karşı karşıya geliyor.