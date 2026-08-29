Liverpool-Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte tüm detaylar

Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Liverpool-Nottingham Forest maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte tüm detaylar
Yayınlanma:

Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlıyor. Anfield'da oynanacak karşılaşma 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak.

Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maçın düdüğünü S. Barrott çalacak. Yan hakemler A. Nunn ve W. Smith olurken, VAR koltuğunda M. Oliver, AVAR görevinde ise J. Mainwaring yer alacak.

ISAK'LI LİVERPOOL SAHAYA ÇIKIYOR

Teknik direktör Andoni Iraola, karşılaşmaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkmayı planlıyor. 

Liverpool: Alisson, Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Munoz, Wirtz, Gakpo, Isak.

Konuk ekip Nottingham Forest cephesinde ise teknik direktör Oliver Glasner 3-4-2-1 sistemini tercih etti.

Nottingham Forest: Sels, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, Schlager, Mcatee, N. Williams, Ndoye, Gibbs-White, İ. Jesus.

SAYILAR LİVERPOOL'DAN YANA

Liverpool, son 13 Premier Lig sezonunun 12'sinde ilk iç saha maçını kazandı. Kırmızılar, sadece bir kez, 2022/23 sezonunda Crystal Palace ile 1-1 berabere kalabilmişti.

Ancak Nottingham Forest'ın Anfield'daki son performansı Liverpool taraftarını tedirgin ediyor. Forest, deplasmanda oynadığı son iki Premier Lig maçını kazanmış durumda. Anfield'da üst üste üç maç kazanan son deplasman takımı ise 2015-2017 yılları arasında bunu başaran Crystal Palace olmuştu. Liverpool'un Forest karşısındaki son iç saha karnesi de dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Kırmızılar, Nottingham Forest'a karşı evinde oynadığı son iki lig maçını kaybetti. Bu sayı, önceki 30 maçta aldıkları toplam mağlubiyet sayısından (24 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet) bile daha fazla.

Sezonun açılışında iki takım da farklı sonuçlar aldı. Liverpool, yeni sezonun ilk maçında Newcastle ile 2-2 berabere kalırken, Nottingham Forest evinde Leeds United'a 2-0 mağlup olmuştu. İki takım şimdi bambaşka bir motivasyonla Anfield'da karşı karşıya geliyor.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Galatasaray’dan Rafael Leao açıklaması! Milan yıldızı için resmi görüşmeler başladıGalatasaray’dan Rafael Leao açıklaması! Milan yıldızı için resmi görüşmeler başladıSpor
liverpool Nottingham Forest
Günün Manşetleri
Çanakkale, beşinci kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor
30 gemi 30 limanda halkın ziyaretine açılacak
Gaziantep’te çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon
Muğla’da orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı!
Zeytinburnu’nda iki tramvay çarpıştı, yaralılar var!
Zeytinburnu'ndaki İETT kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
‘Fidan Hoca’ olarak bilinen Fidan Atalay gözaltında!
"İyilerin galip geleceği bir dönemi yaşıyoruz"
"Ponzi Mine" lakaplı dolandırıcı Kadıköy'de yakalandı
Çok Okunanlar
8 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 8 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
Gazete manşetleri 29 Ağustos Cumartesi Gazete manşetleri 29 Ağustos Cumartesi
Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den sağanak, fırtına ve toz taşınımı uyarısı
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon Gülistan Doku soruşturmasında 5. dalga operasyon