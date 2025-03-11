Liverpool - Paris Saint Germain maçı hangi kanalda? Liverpool - Paris Saint Germain maçı canlı izle

İlk maçı 1-0 kazanan Liverpool, avantajını koruyarak tur atlamak isterken, PSG ise skoru lehine çevirerek çeyrek finale yükselmeye çalışacak.

liverpool – psg rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları bugün (11 Mart) başlıyor. Turu geçen takımlar, çeyrek final biletini alacak.

Liverpool ve Paris Saint-Germain arasındaki kritik karşılaşma bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Anfield Stadyumu’nda oynanacak mücadele, Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, dev mücadelede hangi takımın çeyrek finale yükseleceğini büyük bir heyecanla bekliyor.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trtspor?trackId=150022