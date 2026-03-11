Liverpool Teknik Direktörü'nden Uğurcan Çakır övgüsü: ''Önemli kurtarışlar yaptı''
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot, düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Liverpool, Galatasaray deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmanın hemen ardından düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçen Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sahadaki mücadeleyi ve takımının performansını değerlendirdi.
Alınan mağlubiyetten tamamen kendisinin sorumlu olduğunun altını çizen Hollandalı teknik adam, maça dair kaçırılan fırsatlara vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Maça aslında iyi başladık. Bir önceki maça göre de iyiydik. 3-4 an oldu bizim için. Bir tane boş kale denebilecek pozisyon kaçırdık ama golü bulamadık. Biz fırsat yakaladıktan 5 saniye sonra onlar pozisyon buldu ve golü attılar. Tıpkı geçen maçtaki gibi. Onlar pozisyon bulduğunda sanki son pozisyonları gibi değerlendirdiler. Bazen pozisyon buluyorsunuz, kaçtığında birçok pozisyon bulacak gibi hissediyorsunuz ama olmuyor. 1-0 geriye düşünce işler daha da kötü oldu bizim için"
Hücum yollarında yaşadıkları bitiricilik sorununa da değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu sezonun büyük bölümünde topu üçüncü bölgeye taşıdık ama fırsatlar değerlendiremedik. Bugün de golü bulamadık" şeklinde konuştu.
İkinci yarıda Galatasaray'ın çok fazla fırsat bulamadığını belirten Slot, buna rağmen sarı-kırmızılı ekibin kaliteli oyunculara sahip iyi bir takım olduğunu ifade etti.
İngiltere'de oynanacak rövanş maçını taraftarlarının desteğiyle kazanacaklarını düşünen teknik adam, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Ama iyi bir takım ve iyi oyuncuları var ve her zaman fırsat bulabilecek bir takım. Juventus’a 5 gol attılar, bu da onların neler yapabileceğinin kanıtı oldu. Bizim kaleciyle birebir kaldığımız pozisyonumuz oldu ama atamadık. Gol attıkları için onları takdir ettiğim gibi savunmadaki başarılarından dolayı da onları tebrik etmem lazım. Kalecileri 1-0 öne geçtikten sonra önemli kurtarışlar yaptı. İkinci kez buradan 1-0 yenik ayrılıyoruz. Ama güzel taraf ikinci maçı evimizde oynayacağız. Taraftarımız buradakine benzer bir atmosfer oluşturacaktır. Evimizde normal koşullarda, taraftarımızın da desteğiyle galibiyet alacağımızı düşünüyorum"
Basın toplantısında, iptal edilen golleri sonrasında hakemlerle görüşüp görüşmediği sorulan Liverpool'un hocası, sahadaki hakem yönetimine dair şu yanıtı verdi:
"Hakemlerden bir açıklama gelmedi. O an onlarla iletişime geçmek çok zor. Farklı fikirler duydum pozisyonla ilgili. Ama bu VAR kararının doğru olduğunu kabul ediyoruz. Ancak birçok korner ve frikikte hakem Galatasaray lehine faul verdi"
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇİNDE OLACAĞIZ"
Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher'ın kura çekimi sonrası Galatasaray'ı rahat eleyecekleri yönündeki iddialı yorumu hatırlatılan Arne Slot, İngiltere'deki maça dikkat çekerek sözlerini şöyle noktaladı:
"Carragher bir yorumcu. Konumu itibarıyla güçlü fikirleri olması gerekiyor. O yüzden böyle söylemiştir. Şansımız şu kadar, bu kadar diyemem. Galatasaray’ın zor bir rakip olduğunu biliyorum. Taraftarımızın da desteğiyle bu akşamkinden daha iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Burada oluşturduğumuz kadar pozisyon oluşturursak sonuç alabiliriz. Galatasaray iki maçta da gösterdi ki bize gol atma kapasitesine sahipler. Önümüzdeki hafta büyük bir mücadele içinde olacağız. Anfield’da oynayacağımız için mutluyum."