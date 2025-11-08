Liverpool ve Barcelona karşı karşıya: Galatasaray’ın yıldızı için Avrupa devleri sıraya girdi

Son haftalarda sergilediği olağanüstü performansla Avrupa futbolunu sallayan Victor Osimhen, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki çıkışıyla dev kulüplerin yeniden radarına girdi. Galatasaray'ın 75 milyon euroluk yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde kaydettiği 6 golle gol krallığında zirveye yerleşti.

Kane, Mbappe ve Haaland gibi dünya yıldızlarını geride bırakan Nijeryalı golcü, üst üste 8 Avrupa maçında gol atarak adını kulüp tarihine yazdırdı. Bu göz kamaştırıcı performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerini adeta pişman eden Osimhen, kendisinden çok daha yüksek bedellerle transfer edilen forvetleri de gölgede bıraktı.

5 DEV KULÜP LİSTESİNE ALDI

İngiliz, Fransız, İtalyan ve İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, birçok kulüp Nijeryalı yıldız için yeniden harekete geçmiş durumda. Başta Liverpool ve Barcelona olmak üzere, PSG, Manchester United ve Chelsea'nin Osimhen'i transfer listelerine aldıkları öne sürüldü. Ayrıca, daha önce de yıldız oyuncuyla ilgilenen Suudi Arabistan kulüplerinin, bu kez yıllık 50 milyon doların üzerinde teklifler hazırlamakta olduğu iddia edildi.

GALATASARAY KARARLI: "ÇIKIŞ MADDESİ YOK"

Transfer iddiaları alevlenirken, Galatasaray cephesi ise yıldız oyuncu konusunda kararlı bir duruş sergiliyor. Yönetimin, Osimhen'i satma gibi bir planının bulunmadığı ve 26 yaşındaki forvetin sözleşmesinde herhangi bir çıkış maddesinin de yer almadığı belirtildi.

Victor Osimhen de geçtiğimiz günlerde UEFA'ya verdiği bir röportajda sarı-kırmızılı kulüpteki durumundan memnuniyetini, "Galatasaray'da çok mutluyum. Burada bambaşka bir atmosferde oynuyorum" sözleriyle dile getirmişti. Futbol otoriteleri, Osimhen gibi formunun zirvesinde bir oyuncunun güncel piyasa değerinin 150 milyon euronun altına olmaması gerektiğini savunuyor. Bu durum, Galatasaray'ın yaptığı transferin ne kadar doğru ve kârlı bir yatırım olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.