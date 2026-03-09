Liverpool’da sakatlık kabusu: Galatasaray maçı öncesi Alisson dahil 6 yıldız yok
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, evinde Liverpool'u ağırlıyor. Dev maç öncesi İngiliz ekibinde yıldız kaleci Alisson Becker antrenmanda sakatlanarak kadrodan çıkarılırken, karşılaşmanın yayın bilgileri, bilet fiyatları ve her iki takımın son durumları netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Lig aşamasında rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, kendi seyircisi önünde bu maçı da kazanarak rövanş için Anfield Road'a avantajlı bir skorla gitmeyi hedefliyor.
İngiliz temsilcisi Liverpool, son dönemde istikrarsız bir performans sergiliyor. Ligde Wolverhampton'a mağlup olan takım, hemen bir sonraki hafta FA Cup 5. tur mücadelesinde yine aynı rakiple karşılaştı ve bu kez sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Teknik direktör Arne Slot yönetiminde geçtiğimiz sezon Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Liverpool, yaz transfer döneminde yaptığı rekor harcamalarla kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmişti.
ALİSSON BECKER ANTRENMANDA SAKATLANDI
Zorlu karşılaşma öncesinde Liverpool cephesinde sakatlık problemi yaşanıyor. Takımın yıldız kalecisi Alisson Becker, bugünkü antrenmanda sakatlandı ve kamp kadrosundan çıkarıldı.
Brezilyalı file bekçisi, yarınki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Yarınki maçta Alisson Becker dışında İngiliz ekibinde forma giyemeyecek diğer isimler de netlik kazandı.
İşte Liverpool'un sakatlık listesi:
Conor Bradley: Diz sakatlığı
Alexander Isak: Kaval ve topuk sakatlığı
Wataru Endo: Ayak bileği sakatlığı
Giovanni Leoni: Diz sakatlığı
Federico Chiesa
Alisson Becker
Açıklanan Liverpool kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:
Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur.
Galatasaray ile Liverpool arasındaki son 16 turu mücadelesi, yarın saat 20:45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Maçın satışa çıkan bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:
Premium: 50 bin lira
Delux: 48 bin lira
Lux: 46 bin lira
Classic: 44 bin lira
1. Kategori: 30 bin lira
2. Kategori: 27 bin 500 lira
3. Kategori: 25 bin lira
4. Kategori: 22 bin 500 lira
5. Kategori: 21 bin lira
6. Kategori: 18 bin lira
7. Kategori: 17 bin lira
8. Kategori: 12 bin lira
9. Kategori: 10 bin lira
10. Kategori: 2 bin 700 lira
11. Kategori: 2 bin 300 lira