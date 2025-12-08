Liverpool’dan Salah kararı! Yıldız oyuncu ayrılıyor, Galatasaray ihtimali güçlendi
Premier Lig devi Liverpool, yıldız futbolcusu Mohamed Salah hakkında kesin kararını verdi. Son dönemde teknik direktörü eleştiren ve yedek kalmaktan şikayetçi olan Mısırlı forvetin ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.
Liverpool'un şampiyonluk döneminde kilit rol oynayan ve yıl başında iki yıllık sözleşme yenileyen Salah, geçen sezonu 29 gol ve 18 asistle tamamlamıştı.
Ancak bu sezon ligdeki ilk 13 maçta sadece dört gol ve iki asist kaydederek beklentilerin altında kaldı. Son üç maça yedek kulübesinde başlamasıyla gerginlik tırmandı.
33 yaşındaki deneyimli oyuncu, Cumartesi günü Leeds ile 3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından, Başantrenör Arne Slot'u sert bir dille eleştirdi ve "otobüsün altına atıldığını" iddia etti.
Goal.com'a göre, Salah, kulüp taraftarlarına gelecek hafta sonu Brighton maçında veda etmeyi planladığını da sözlerine ekledi. Elland Road'daki altı gollü maçın ardından hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti:
"İnanamıyorum, çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Yıllar boyunca, özellikle de geçen sezon bu kulüp için çok şey yaptım, şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu. Sanırım birileri tüm suçun bana yüklenmesini istiyor."
LİVERPOOL, SALAH’IN YERİNE ALTERNATİFİNİ BELİRLEDİ
Salah'ın ayrılık sinyali vermesi üzerine Liverpool, yeni yılda yerini doldurmak için planlarını hızlandırdı ve Bradley Barcola'yı radarına aldı. PSG'nin 23 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, bu sezon 15 lig maçının dokuzunda ilk 11'de görev aldı ve beş gol kaydetti.
PSG, Barcola'ya yüksek maaş artışı içeren yeni bir sözleşme teklif etmesine rağmen, genç oyuncu henüz taahhütte bulunmadı. Luis Enrique yönetiminde, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele ve Desire Doue gibi oyuncuların gerisinde kalan Barcola'nın Parc des Princes'teki konumundan tam olarak memnun olmadığı belirtiliyor. Bu müzakere çıkmazı, Kırmızılılar için transfer kapısını araladı ve ocak ayında Barcola'yı kadroya katma ihtimali değerlendiriliyor.
Ancak Liverpool, bu transferde yalnız değil; Arsenal'in de PSG yıldızına ilgi gösterdiği iddia ediliyor. Topçular, yaz döneminde yoğun bir transfer sezonu geçirmelerine rağmen, Gabriel Martinelli'nin geleceği konusundaki belirsizlikler nedeniyle hücum hattını güçlendirmek için Barcola'ya yönelebilir.
Salah'ın Liverpool formasıyla sondan bir önceki maçı, Salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Inter ile oynanacak karşılaşma olabilir.
Ligde ise Cumartesi günü Brighton'a karşı oynanacak maç, yıldız ismin Merseyside'daki son karşılaşması olma ihtimalini taşıyor.
Salah, bu ayın ilerleyen günlerinde Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı'na katılacak. Fas'ta 21 Aralık Pazar günü başlayıp 18 Ocak Pazar günü sona erecek turnuva için Mısır, rekor sekizinci şampiyonluğun favorisi konumunda. Eğer Salah, turnuva sona erdiğinde hala Liverpool oyuncusu olarak kalırsa, Arne Slot'un kadrosunda altı maçı kaçıracak.
GALATASARAY İHTİMALİ GÜÇLENİYOR
Salah'ın adı, Galatasaray ve bazı Suudi Arabistan ekipleriyle anılıyor. Ancak Mısırlı yıldızın kariyerinde Şampiyonlar Ligi faktörünü ön planda tutması, Sarı-Kırmızılı ekibe imza atmasını şimdilik en muhtemel seçenek olarak öne çıkarıyor.
Daha önce Osimhen gibi üst düzey bir yıldızı kadrosuna katma girişiminde bulunan Süper Lig devinin, Salah gibi uluslararası çapta tanınan bir ismi transfer etmesi, artık futbol kamuoyu tarafından sürpriz olarak nitelendirilmiyor.