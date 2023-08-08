Liverpool'un yıldız oyuncusu Oxlaide Chamberlain Beşiktaş'ta!

Transfer dönemine istediği gibi giremeyen Beşiktaş'tan orta sahaya büyük bir hamle geliyor.Bir süredir hem Chamberlain hemde kulübü Liverpool ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar bu transferde mutlu sona ulaştı.

İŞTE CHAMBERLAİN'İN İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH

Beşiktaş, Rebic'in ardından Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katıyor. İngiliz orta sahayı taşıyan uçak 16.30'da İstanbul'da olacak.

Beşiktaş, Rebic'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain ile son görüşmeleri yapmak için futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. İngiliz orta saha, 16.30'da İstanbul'da olacak.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZA ATACAK

Birçok kulübün peşinde koştuğu Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştükten sonra Türkiye'ye sıcak baktığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.