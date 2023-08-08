Liverpool'un yıldız oyuncusu Oxlaide Chamberlain Beşiktaş'ta!
Transfer dönemine istediği gibi giremeyen Beşiktaş'tan orta sahaya büyük bir hamle geliyor.Bir süredir hem Chamberlain hemde kulübü Liverpool ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar bu transferde mutlu sona ulaştı.İşte oyunucunun İstanbul'a geleceği tarih ve detaylar...
Transfer dönemine istediği gibi giremeyen Beşiktaş'tan orta sahaya büyük bir hamle geliyor.Bir süredir hem Chamberlain hemde kulübü Liverpool ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar bu transferde mutlu sona ulaştı.
İŞTE CHAMBERLAİN'İN İSTANBUL'A GELECEĞİ TARİH
Beşiktaş, Rebic'in ardından Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katıyor. İngiliz orta sahayı taşıyan uçak 16.30'da İstanbul'da olacak.
Beşiktaş, Rebic'in ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlılar, Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain ile son görüşmeleri yapmak için futbolcuyu Türkiye'ye getiriyor. İngiliz orta saha, 16.30'da İstanbul'da olacak.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZA ATACAK
Birçok kulübün peşinde koştuğu Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüştükten sonra Türkiye'ye sıcak baktığı belirtildi. 29 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.