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Londra derbisinde gol sesi çıkmadı

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea, sahasında Arsenal ile golsüz berabere kaldı

Londra derbisinde gol sesi çıkmadı

 İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Chelsea, sahasında Arsenal ile 0-0 berabere kaldı.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan derbi maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Temponun düşmediği ikinci yarıda iki takımın da atakları sonuç vermedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Arsenal'ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle derbide forma giyemedi. Federasyonun üç maçtan men ettiği Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ise cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 24 Ocak Çarşamba günü Emirates Stadı'nda oynanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #arsenal #chelsea #İngiltere Lig Kupası #mesut özil #yarı final
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