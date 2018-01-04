İngiltere Premier Lig'de oynanan derbide Arsenal ile Chelsea 2-2 berabere kaldı.
Premier Lig'in 22. haftasında oynanan Londra derbisinde Arsenal, Emirates Stadı'nda Chelsea'yi konuk etti.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci devresi, 4 gole sahne oldu.
Yüksek tempoda geçen karşılaşmanın 63. dakikasında Jack Wilshere'ın attığı gol, Arsenal'ı 1-0 öne taşıdı. Bu gole 67. dakikada penaltıdan Eden Hazard ve 84. dakikada Marcos Alonso ile karşılık veren konuk takım, 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Arsenal'da 90+2. dakikada sahneye çıkan Hector Bellerin, rakip fileleri havalandırdı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Arsenal'da Türk asıllı Alman milli futbolcu Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla üçüncü sıradaki Chelsea 46, altıncı basamaktaki Arsenal ise 39 puana çıktı.
Premier Lig'in 22. haftasında Arsenal ile Chelsea arasında oynanan derbi, 2-2 berabere sona erdi
İngiltere Premier Lig'de oynanan derbide Arsenal ile Chelsea 2-2 berabere kaldı.
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