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Londra Maratonu'nda Kenyalılar zirvede

38. Londra Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Eliud Kipchoge, kadınlarda vatandaşı Vivian Cheruiyot birinci oldu.

Londra Maratonu'nda Kenyalılar zirvede

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 38'incisi düzenlenen Londra Maratonu'nu, erkeklerde KenyaEliud Kipchoge, kadınlarda ise vatandaşı Vivian Cheruiyot kazandı.

Greenwich'ten başlayan ve Buckingham Sarayı'nın önünde sona eren yarışta, 2 saat 4 dakika 27 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakan Kenyalı Eliud Kipchoge, kariyerinde üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
Etiyopyalı Tola Shura Kitata, Kipchoge'nin 33 saniye gerisinde ikinci, Büyük Britanyalı Muhammed Farah da liderin 2 dakika 5 saniye arkasında üçüncü oldu.

Kadınlar yarışında ise 5 bin metrede olimpiyat şampiyonu Kenyalı sporcu Cheruiyot, 2 saat 18 dakika 31 saniyeyle kariyerinde ilk defa birinciliğe ulaştı. Bir diğer Kenyalı atlet Brigid Kosgei, 1 dakika 42 saniye geride ikinci, Etiyopyalı Tadelech Bekele ise 3 dakika 9 saniye arkada üçüncü sırayı aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Londra #maraton #kenya #erkek #eliud kipchoge #vivian cheruiyot
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