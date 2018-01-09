Honduraslı futbolcu Juan Carlos Garcia, 29 yaşında hayatını kaybetti.
İngiliz ekibi Wigan Athletic'in 2013 yılında renklerine bağladığı savunma oyuncusu Garcia, üç yıldır mücadele ettiği lösemi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuya her türlü desteğin verildiği belirtilerek, "Trajik bir haber aldık. En içten duygularla ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Garcia, Honduras Milli Takımı formasıyla FIFA 2014 Dünya Kupası'nda mücadele etmişti.
Honduraslı oyuncu Garcia, 29 yaşında hayata gözlerini yumdu
Honduraslı futbolcu Juan Carlos Garcia, 29 yaşında hayatını kaybetti.
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