Luan Peres, yeniden Fransa'ya dönüyor
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres, yeniden Fransa'ya dönebilir.Yönetiminde ayrılmasına sıcak baktığı Luan Peres için beklenen ayrılık gerçekleşebilir.
Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marsilya'dan transfer ettiği Luan Peres, yeniden Fransa'ya dönebilir.
İKİ KULÜP İLGİLENİYOR
29 yaşındaki Brezilyalı stoperle Lille, Nice ve Reims'in ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Resmi teklif kulübe ulaştığı an Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeye alacak.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
Geçtiğimiz sezon Rennes maçında sakatlanan ve sezonun büyük bir bölümünü kaçıran Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.