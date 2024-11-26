Lucas Torreira, Galatasaray’da 100. maçına çıkmak üzere

Süper Lig’deki 2 şampiyonluğu ve istikrarlı performansıyla dikkat çeken 28 yaşındaki Uruguaylı futbolcu, Galatasaray’daki 3. sezonunda önemli bir kilometre taşına ulaşmak üzere.

Lucas Torreira, kariyerine Uruguay’da, Institucion Atletica 18 de Julio’da başladı. Ardından Fernando Muslera’nın altyapısında forma giydiği Montevideo Wanderers’a transfer oldu. Bu süreçte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Torreira, Avrupa’ya adımını attı ve İtalya’nın Pescara kulübünün altyapısına geçti. Buradan Sampdoria’ya transfer olan Torreira, İtalyan kulübündeki performansıyla büyük beğeni topladı ve 2018 yazında Arsenal’e 26 milyon pound bonservis bedeliyle transfer oldu.

PREMİER LİG, LA LİGA VE SERİE A DENEYİMİ

Arsenal’daki ilk sezonlarında istikrarlı bir performans sergileyen Torreira, 2020-2021 sezonunda İspanya’nın Atletico Madrid kulübüne kiralandı. İspanyol ekibiyle La Liga şampiyonluğu yaşadı ve 26 maçta görev aldı. Bir yıl sonra Fiorentina’ya kiralanan Torreira, burada da başarılı bir dönem geçirdi. 2022 yazında ise Galatasaray’a 6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olarak Süper Lig’e adım attı.

GALATASARAY’DA 3. SEZONUNU GEÇİRİYOR

Galatasaray’a transfer olduğu ilk sezondan itibaren büyük bir uyum yakalayan Torreira, 2022-2023 sezonunda sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna dahil olan Juan Mata, Mauro Icardi ve Dries Mertens gibi isimlerle birlikte şampiyonluğa önemli katkılar sağladı. Bir sonraki sezon 47 maçta görev alarak, takımının ikinci Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasına büyük rol oynadı. Torreira, Galatasaray’daki 3. sezonunda da gösterdiği istikrarlı performansla taraftarların gönlünde taht kurdu.

BU SEZON 19 MAÇIN 18’İNDE FORMA GİYDİ

Galatasaray’daki bu sezonunda ise Lucas Torreira, 19 maçın 18’inde forma giydi. Süper Lig’de 11, UEFA Avrupa Ligi’nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 ve TFF Süper Kupa’da 1 maça çıkan deneyimli oyuncu, takımının en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Özellikle 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golle de yıldızlaşan Torreira, sadece bir maçta, 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa karşısında forma giymedi.

ATLETİCO MADRİD İLE LA LİGA ŞAMPİYONLUĞU

2020-2021 sezonunda Arsenal’den Atletico Madrid’e kiralanan Torreira, burada geçirdiği bir yıl boyunca büyük bir başarıya imza attı. Atletico Madrid, o sezon La Liga şampiyonluğunu kazanırken, Torreira da 19’u lig maçları olmak üzere 26 maçta görev aldı. Deneyimli futbolcu, ayrıca 2020 yılında Arsenal formasıyla İngiltere Federasyon Kupası'nı (FA Cup) kazandı.

MİLLİ TAKIMDA DA BAŞARILAR ELDE ETTİ

Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı’nda 40 maça çıktı. 23 Mart 2018’de Çekya ile oynanan hazırlık maçında milli takıma ilk kez çağrılan Torreira, Uruguay’ın önemli oyuncularından biri haline geldi. Tecrübeli oyuncu, ayrıca 6 kez Kupa Amerika'da ve 5 defa da Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terletti.

Lucas Torreira’nın Galatasaray’daki toplam performansı, kulüpteki 100. maçına yaklaşırken şu şekilde:

2022-2023 Sezonu: Süper Lig’de 31 maç, Türkiye Kupası’nda 3 maç, Avrupa'da ise herhangi bir maça çıkmadı. Toplamda 34 maçta görev aldı, gol kaydetmedi.

2023-2024 Sezonu: Süper Lig’de 35 maç, Türkiye Kupası’nda 1 maç, TFF Süper Kupa’da 1 maç, Avrupa’da ise 10 maç oynadı. Toplamda 47 maçta yer aldı ve 1 gol attı.

2024-2025 Sezonu: Süper Lig’de 11 maç, TFF Süper Kupa’da 1 maç, Avrupa’da 6 maç oynadı. Toplamda 18 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti.