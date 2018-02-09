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Lucescu açıkladı: Frederico Rodrigues Santos Shakhtar Donetsk'ten Manchester City transfer oluyor

Türkiye Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü ‬‪‪Mircea Lucescu‬, Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Frederico Rodrigues Santos'un Manchester City'e transfer olacağını açıkladı

Lucescu açıkladı: Frederico Rodrigues Santos Shakhtar Donetsk'ten Manchester City transfer oluyor

Milli Takım Teknik Direktörü, Manchester City'nin Fernandinho'dan sonra Shakhtar Donetsk'ten Fred'i de transfer edeceğini açıkladı

Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Manchester City'nin Shakhtar Donetsk'ten Fred'i transfer edeceğini açıklayarak İngiltere'de gündem oldu.

ESPN'e konuşan Rumen teknik adam, "Shakhtar Donetsk'in en iyi oyuncusu olan Fred (Frederico Rodrigues de Paula Santos), Fernandinho gibi Manchester City forması giyecek. Onu Shakhtar'da sol kanatta biraz anarşik oynadığı için orta sahaya kaydırmıştım." dedi.

Sezon sonunda Yaya Toure’nin sözleşmesinin sona ermesiyle orta sahaya takviye yapmayı düşünen City, 24 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusunu kadrosuna dahil edecek. Brezilya Milli Takımı’nın geniş havuzunda yer alan futbolcunun 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer alıp alamayacağı da merak konusu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Türkiye Millî Futbol Takımı #‬‪‪Mircea Lucescu #shakhtar donetsk #fred #Frederico Rodrigues Santos #manchester city
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