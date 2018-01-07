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Lucescu'dan UEFA Pro Lisans Kursu'na ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya'da gerçekleştirilen UEFA Pro Lisans Kursu'nu ziyaret etti.

Lucescu'dan UEFA Pro Lisans Kursu'na ziyaret

 A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya'da gerçekleştirilen UEFA Pro Lisans Kursu'nu ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lucescu, Belek beldesindeki Susesi Luxury Resort'ta devam eden kursa katılan 24 teknik direktörle gerçekleştirdiği sohbette, kariyeri boyunca edindiği tecrübeleri paylaştı.

Rumen çalıştırıcı, konuşmasında başarılı bir teknik direktör olmanın incelikleri hakkında bilgi verirken, futbol felsefesini de katılımcılara aktardı. A Milli Takım'ın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı karşılaşmalardaki bazı kritik pozisyonları antrenörlerle analiz eden tecrübeli teknik adam, daha sonra kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.

UEFA Pro Lisans Kursu'nun 26 Aralık 2017'de başlayan ikinci etabı, 9 Ocak'ta sona erecek.

Kursa Adil Turhan, Ali Asım Balkaya, Aykan Atik, Cem Bağcı, Cevdet Göç, Fahrettin Sayhan, Fehmi Alpay Özalan, Ferruh Özgün, Galip Gündoğdu, Gökhan Bölükbaşı, Hasan Gökhan Şaş, Hüseyin Eroğlu, İsa Turan, Kaya Tevfik Saygılı, Mesut Dilsöz, Murat Gürkan Zora, Mustafa Alper Avcı, Mustafa Özer, Orhan Atik, Saffet Akbaş, Serkan Emre Sefa, Tahir Karapınar, Tahsin Tam ve Yusuf Şimşek kursiyer olarak katılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Pro Lisans Kursu #Mircea Lucescu #futbol
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