Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, UEFA Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı'na konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek UEFA Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı oturumlarına baş konuk olarak katılacağı belirtildi.



Lucescu'nun etkinlikte, Romanya, Belarus ve Bosna Hersek'te UEFA Pro Lisans diploması almak için eğitim gören antrenörlerin de izleyeceği bir söyleşiye katılarak deneyimlerini aktaracağı ifade edildi.