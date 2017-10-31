Katalonya'nın bağımsızlık ilanı kararı askıya alındı
Katalonya'nın bağımsızlık ilanı kararı askıya alındı
Erhan Çelik ifadeye çağrıldı
Erhan Çelik ifadeye çağrıldı
İran'dan Kandil'e operasyon açıklaması
İran'dan Kandil'e operasyon açıklaması
Bülent Tezcan'dan ilk açıklama
Bülent Tezcan'dan ilk açıklama

Lucescu deneyimlerini aktaracak

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, UEFA Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı'na konuk olacak.

Lucescu deneyimlerini aktaracak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde 1-2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek UEFA Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı oturumlarına baş konuk olarak katılacağı belirtildi.

Lucescu'nun etkinlikte, Romanya, Belarus ve Bosna Hersek'te UEFA Pro Lisans diploması almak için eğitim gören antrenörlerin de izleyeceği bir söyleşiye katılarak deneyimlerini aktaracağı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #a milli futbol takımı
Önceki Haber
Kabil'de ABD Büyükelçiliği yakınında patlama
Sonraki Haber
Bulut: Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.