A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden izleyecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmayı tribünden izleyecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Lucescu'nun, Bayern Münih-Beşiktaş maçını ve milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın deplasmanda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile oynayacağı karşılaşmayı takip edeceği bildirildi.



TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bu hafta oynanacak iki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını yardımcılarıyla stattan takip edecek. Rumen teknik adam, önce yarın akşam temsilcimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih ile Allianz Arena'da oynayacağı müsabakayı izleyecek. Daha sonra Ukrayna'nın Kharkiv kentine gidecek Lucescu, 21 Şubat Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadı'nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'i gözlem altına alacak."