Luis Enrique’den Neymar’a şok sözler: “Gitmen iyi oldu!”

Paris Saint-Germain’de 2023 yazında yaşanan ayrılık sürecine dair dikkat çekici bir açıklama geldi. PSG’nin sportif direktörü Luis Campos, Neymar’ın kulüpten ayrılışında Luis Enrique’nin tavrını anlattı. Campos, RMC Sport’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Luis Enrique, Neymar’a ‘Gitmen iyi oldu’ diyen ilk kişiydi. Bunu yüz yüze söyledi. Çünkü futbolu farklı bir şekilde düşünüyor, takım olarak oynamayı, hafta boyunca antrenmanlarda en iyi olanları oynatmayı düşünüyor.”

Enrique, 2023’te PSG’nin başına geçtikten yalnızca bir ay sonra Neymar, 90 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e transfer olmuştu. Bu transfer, Fransız ekibinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülmüştü.

NEYMAR’IN PSG MACERASI

2017 yılında Barcelona’dan 222 milyon euro bedelle PSG’ye transfer olan Neymar, kulüpte altı yıl geçirdi. Bu süreçte beş Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı yıldız, Fransa’da birçok kupa kaldırmasına rağmen en büyük hedefi olan Şampiyonlar Ligi’ne ulaşamadı.

PSG, Neymar, Lionel Messi ve Kylian Mbappe’nin aynı anda kadroda bulunduğu dönemde dahi Avrupa’da başarıya ulaşamadı. Ancak üç yıldızın da ayrıldığı ilk sezonda Luis Enrique yönetiminde PSG, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzandı. Finalde Inter’i 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Fransız ekibi, aynı zamanda ulusal kupaları da topladı.

CAMPOS VE ENRIQUE İLE YENİ STRATEJİ

2022’de kulübe katılan Luis Campos, PSG’nin transfer ve kadro yapılanmasında köklü bir değişimin mimarı oldu. Campos, takımın artık bireysel yıldızlardan ziyade kolektif bir yapıya dayandığını belirterek şunları söyledi: “PSG’yi koruyacağız. Her zaman iyi oynamak ve maçları kazanmak istiyoruz. Bu politika ile herkes, teknik direktörün oyuncuların statüsüne veya geçmişine göre öncelik vermediğini anlıyor. PSG’de ilk 11’de yer almanızı sağlayan şey geçmişiniz değildir.”

Campos ayrıca yeni oyun anlayışını da şu sözlerle aktardı: “Bugün çok daha direkt bir oyun oynuyoruz. Boy uzunluğu ve topla rahat olan bir oyuncuya ihtiyacımız var. Daha fazla çözüm ve değişkene ihtiyacımız var. Yıldız, kulüp, tüm kadrodur. Yönetimin onayıyla bunu hayata geçirdik. Bir yıldız transfer etmeyi göz ardı etmiyoruz, ancak PSG makinesine uyum sağlamak onlara kalmış. Luis’in bu felsefeyi uygulamasına yardımcı oluyoruz.”