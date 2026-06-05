Luis Suarez'in ardından bir yıldız daha! Hakan Safi'den Merih Demiral açıklaması

Safi, şu ifadeleri kullandı:

"Başkan seçilirsem Luis Suarez gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Porto Başkanı Andre Villas-Boas beni arayarak, 'Büyük bir iş başardın. Ben de onu transfer etmek istiyordum. Bunu nasıl başardın?' dedi"