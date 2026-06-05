Luis Suarez'in ardından bir yıldız daha! Hakan Safi'den Merih Demiral açıklaması
Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Hakan Safi, İzmir'deki toplantıda kongre üyelerine transfer müjdeleri verdi. Safi, Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral ile el sıkıştıklarını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesinde adaylar çalışmalarına devam ediyor.
Başkan adaylarından Hakan Safi, İzmir'de düzenlenen organizasyonda kongre üyeleriyle bir araya geldi.
Kürsüde projelerini anlatan Safi, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral ile anlaşma sağladıklarını bildirdi. Safi, milli savunmacının kendi projelerine destek verdiğini ve kulüpte önemli bir rol üstleneceğine inandığını dile getirdi.
"SENİNLE HER YERDE OLURUM BAŞKANIM"
İzmir'deki buluşmada ilk transferlerini duyurduklarını belirten Hakan Safi, anlaşmaya vardığı Merih Demiral ile olan diyaloğunu şu sözlerle aktardı:
"İlk transferimizi açıklıyoruz, devamı da gelecek. Merih Demiral'a teşekkür ederim. Yapacaklarımı açıkladıktan sonra 'Seninle her yerde olurum başkanım' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim"
Kongre üyelerine yaptığı konuşmada Merih Demiral'ın ardından bir diğer hedeflerinin Luis Suarez olduğunu belirten Hakan Safi, Uruguaylı golcünün transfer sürecine ilişkin detayları da paylaştı.
Safi, şu ifadeleri kullandı:
"Başkan seçilirsem Luis Suarez gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Porto Başkanı Andre Villas-Boas beni arayarak, 'Büyük bir iş başardın. Ben de onu transfer etmek istiyordum. Bunu nasıl başardın?' dedi"
Transfer hedefleriyle ilgili sözlerini "Bitti zannetmeyin, daha yeni başlıyoruz. Çok daha fazla sürprizimiz olacak" diyerek tamamlayan Hakan Safi, yönetim konusundaki iddiasını vurguladı.
Safi'nin el sıkıştıklarını duyurduğu 28 yaşındaki Merih Demiral'ın, mevcut kulübü Al-Ahli ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Milli futbolcu, geride bıraktığımız sezonda takımıyla 32 resmi maça çıkarken sahada toplam 2590 dakika süre aldı.