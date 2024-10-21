UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş da lig aşamasındaki üçüncü maçında Fransa'da Lyon ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0'lık skorla yenilirken ikinci maçında da sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetmişti. Henüz puanı bulunmayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 36. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise 2. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 17 gol atmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında Konyaspor'u 2-0 yenmişti.

Beşiktaş'ın rakibi Lyon ise Fransa liginde 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 13 puanla 7. sırada yer alan Lyon, bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü.

Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Olympiakos'u 2-0, ikinci maçında ise Rangers'ı 4-1'lik skorlarla mağlup etmişti. 6 puanı bulunan Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. sırada yer alıyor.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Lyon ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Lyon-Beşikaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lyon-Beşikaş maçı 24 Ekim Perşembe günü oynanacak. Fransa'da Groupama Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Lyon-Beşiktaş mücadelesi TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.