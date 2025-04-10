Lyon-Manchester United maçı hangi kanalda? Lyon-Manchester United maçı canlı izle
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu akşam başlıyor.
İlk ayakta dört dev mücadele futbolseverlerle buluşacak. Gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri ise Fransa temsilcisi Lyon ile İngiliz devi Manchester United arasında oynanacak.
Karşılaşma ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı olan Lyon - Manchester United karşılaşması, 10 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00’de başlayacak. Müsabaka, Fransa'nın Park Olympique Lyonnais Stadı'nda oynanacak ve TRT Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İki ekipin hedefi farklı
Ev sahibi Lyon, seyircisi önünde avantajlı bir skorla İngiltere'ye gitmek isterken, Manchester United ise rövanş öncesi işi Fransa’da bitirmeyi hedefliyor. Rövanş karşılaşmaları ise 17 Nisan’da oynanacak.
Muhtemel 11’ler:
Lyon: Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhate, Tagliafico; Tessmann, Matic; Cherki, Tolisso, Almada; Mikautadze
Manchester United: Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu; Fernandes, Garnacho; Zirkzee
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