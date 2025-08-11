MAÇ BAŞLADI! Esenler Erokspor – Adana Demirspor maçı canlı izle! Hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın bilgisi

TFF 1. Lig 2025-2026 sezonu heyecanı, Esenler Erokspor – Adana Demirspor karşılaşmasıyla sürüyor. İlk haftanın dikkat çeken maçında iki ekip, üç puan mücadelesi veriyor.



Esenler Erokspor – Adana Demirspor maçı, 11 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30’da başladı. Mücadele İstanbul’daki Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanıyor.

HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşma, beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Maçı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor’u tercih edebilir.

TAKIMLARIN DURUMU

Sezona galibiyetle başlamak isteyen Esenler Erokspor, taraftarı önünde etkili bir oyun sergilemeyi hedefliyor. Süper Lig’den TFF 1. Lig’e düşen Adana Demirspor ise yeni sezonun ilk haftasında deplasmanda 3 puan peşinde.



Maç boyunca goller, önemli pozisyonlar, kartlar ve tüm gelişmeler anbean güncellenecek. Canlı anlatım ve skor bilgilerine beIN Sports’un canlı yayınından ve TRT Spor ekranlarından ulaşabilirsiniz.