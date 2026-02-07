MAÇ BAŞLADI! Samsunspor Trabzonspor maçı canlı izle

Samsunspor Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir sorusu, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanacak Karadeniz derbisi öncesinde en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Samsunspor, ligin formda ekiplerinden Trabzonspor’u sahasında ağırlıyor.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Trabzonspor cephesi, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedeflerken, Samsunspor ise taraftar avantajıyla galibiyet almak istiyor.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın Türkiye’de başka bir resmi yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Maçı ayrıca TOD TV üzerinden, internet bağlantısı olan telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlardan canlı takip etmek mümkün.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadele bugün (7 Şubat) saat 20.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından HD naklen canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Elayis, Holse, Ntcham, Assoumou, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Tim Jabol, Mustafa, Muçi, Felipe, Onuachu