MAÇ BAŞLADI! Trabzonspor - Kocaelispor maçı canlı izle! Süper Lig 2025/2026 sezonu 1. hafta! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun ilk haftası, Trabzonspor ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşma ile tamamlanıyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, ligin yeni ekiplerinden Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kocaelispor’u Papara Park’ta konuk edecek.

Sezona galibiyetle başlamak isteyen Trabzonspor, taraftarı önünde mutlak üç puanı hedefliyor. Süper Lig’e yıllar sonra dönen Kocaelispor ise güçlü rakibinden puan ya da puanlar almak için sahada olacak.

Karşılaşma bugün saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Folcarelli, Zubkov, Cham, Nwakaeme (Visca), Onuachu.



Kocaelispor: A. Jovanovic, A. Appindangoye, M. Wieteska, M. Haidara, A. Dijksteel, Show, J. Nonge, Samet Yalçın, D. Agyei, R. Mendes, B. Petkovic.