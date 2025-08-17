MAÇ BAŞLIYOR! Beşiktaş – Eyüpspor maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor’u konuk ediyor. Karşılaşma 17 Ağustos 2025 Pazar günü saat 21.30’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş – Eyüpspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Siyah-beyazlılarda genç forvet Mustafa Hekimoğlu sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi ise Süper Lig’de ilk kez sahne alabilir.

Futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı izleyebilecek. Ayrıca kulübün dijital platformları üzerinden maç öncesi gelişmeler ve canlı skor takibi yapılabilecek.

EYÜPSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU

Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Melih, Yalçın, Halil, Kerem, Draguş, Thiam

BEŞİKTAŞ'IN 11'İ BELLİ OLDU

Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.