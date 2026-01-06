MAÇ BAŞLIYORI! Fenerbahçe – Samsunspor maçı canli izle

Süper Kupa yarı final karşılaşmasında heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Kupa’da kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler maçın ne zaman oynanacağını, saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Kupa mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor, 6 Ocak Salı günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Süper Kupa yarı final karşılaşması, ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kanal üzerinden maçı takip edebilecek.

NOT: Spor müsabakalarının bazı platformlar üzerinden izlenebilmesi için ilgili yayıncı kuruluşlara üyelik gerekebilmektedir.