MAÇ GÜNÜ! Galatasaray, Devler Ligi'nde Manchester City deplasmanında: Maç saat kaçta, hangi kanalda?

İLKAY VE SANE İÇİN DUYGUSAL MAÇ

Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan ve Leroy Sane için bu karşılaşma ayrı bir önem taşıyor. Görev almaları halinde iki yıldız da eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele edecek. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılara katılan 35 yaşındaki İlkay Gündoğan, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde 2016-2023 ve 2024-2025 yılları arasındaki iki farklı dönemde 358 maça çıkıp 65 gol attı ve 2023'te Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. 2016-2020 yılları arasında City forması giyen Leroy Sane ise 135 maçta 39 gollük performans sergilemişti.