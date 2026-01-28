MAÇ GÜNÜ! Galatasaray, Devler Ligi'nde Manchester City deplasmanında: Maç saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. ve son haftasında İngiliz devi Manchester City’ye konuk olan Galatasaray, ilk 24 içindeki yerini sağlamlaştırıp üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, gözler Etihad Stadyumu’ndaki zorlu mücadeleye çevrildi. İşte maç hakkında bilinmesi gereken her şey...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi macerasının grup aşamasındaki son virajında, bugün İngiltere'nin güçlü temsilcisi Manchester City ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
Etihad Stadyumu'nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Futbolseverler mücadeleyi TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı olarak takip edebilecek.
Devler Ligi puan durumunda sarı-kırmızılı ekip; 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 17. sırada bulunuyor.
Ev sahibi Manchester City ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile elde ettiği 13 puan ve averajla 11. basamakta yer alıyor.
İlk 24 takım arasına kalmak adına avantajlı bir konumda bulunan Galatasaray, zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönerek ligi daha üst sıralarda tamamlamayı amaçlıyor. Temsilcimizin mağlup olması halinde ise sıralamadaki yeri diğer maçların sonuçlarına göre netleşecek.
Sarı-kırmızılılar bu sezon Avrupa arenasındaki performansıyla dikkat çekti. Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup eden Aslan; Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye ve Monaco'ya ise 1-0'lık skorlarla boyun eğdi. Temsilcimiz, Atletico Madrid deplasmanından ise 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
AVRUPA SAHNESİNDE 336. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupaları tarihindeki 336. sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, bugüne kadar oynadığı 335 karşılaşmada 119 galibiyet elde ederken, 126 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 90 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda rakip fileleri 460 kez havalandıran Cimbom, kalesinde gördüğü 507 gole engel olamadı.
Şampiyonlar Ligi özelinde bakıldığında ise Galatasaray 130. maçına çıkıyor. Devler Ligi tarihinde geride kalan 129 karşılaşmada 32 galibiyet ve 32 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 65 maçta mağlup oldu. Bu kulvarda 131 gol atan Aslan, kalesinde 219 gol gördü.
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Avrupa kupalarında 33 maça çıktı. Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şampiyonlar Ligi (grup ve elemeler) ve Avrupa Ligi'nde oynanan bu karşılaşmaların 13'ünü kazanırken, 11'ini kaybetti ve 9'unda berabere kaldı.
Takımın gol yükünü ise Victor Osimhen çekiyor. Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 9 golün 6'sı Nijeryalı yıldızdan geldi. Osimhen, bu performansıyla gol krallığı yarışında 3. sırada bulunuyor. Ayrıca Yunus Akgün 2 golle skora katkı sağlarken, Atletico Madrid maçındaki tek golü Marcos Llorente kendi kalesine attı.
KADRODA EKSİKLER VAR
Kritik maç öncesi Galatasaray'ın kadro durumu da netleşiyor. UEFA listesinde yer almayan yeni transferler Noa Lang, Yaser Asprilla ve Kazımcan Karataş bu akşam forma giyemeyecek. Wilfried Singo'nun durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan sarı-kırmızılılarda Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İLKAY VE SANE İÇİN DUYGUSAL MAÇ
Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan ve Leroy Sane için bu karşılaşma ayrı bir önem taşıyor. Görev almaları halinde iki yıldız da eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele edecek. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılara katılan 35 yaşındaki İlkay Gündoğan, kaptanlık da yaptığı İngiliz ekibinde 2016-2023 ve 2024-2025 yılları arasındaki iki farklı dönemde 358 maça çıkıp 65 gol attı ve 2023'te Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. 2016-2020 yılları arasında City forması giyen Leroy Sane ise 135 maçta 39 gollük performans sergilemişti.
MANCHESTER CITY İLE İLK KEZ
Galatasaray ile Manchester City, Avrupa kupalarında tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz daha önce İngiliz takımlarıyla oynadığı 25 maçta; 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile mücadele etti.
İngiliz temsilcisi Manchester City ise Türk takımlarına karşı henüz galibiyet yüzü göremedi. 1968 yılında Fenerbahçe ile eşleşen City, bu maçlardan 1 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrılmıştı. Ayrıca Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı taktik savaşı verecek.
PREMIER LİG DEVİNDE SAKATLIK KRİZİ
İngiltere Premier Lig'de 23 hafta sonunda topladığı 46 puanla 2. sırada yer alan Manchester City, son lig maçında Wolverhampton'ı sahasında 2-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde ise Napoli (2-0), Villarreal (2-0), Dortmund (4-1) ve Real Madrid'i (2-1) yenen İngiliz ekibi; Bayer Leverkusen (0-2) ve Bodo/Glimt'e (1-3) mağlup oldu, Monaco ile de 2-2 berabere kaldı.
Ev sahibi ekipte ciddi eksikler bulunuyor. UEFA listesinde olmayan yeni transferler Antoine Semenyo ve Marc Guehi'nin yanı sıra; sakatlıkları bulunan Josko Gvardiol, John Stones, Mateo Kovacic, Ruben Dias, Nico Gonzalez, Savinho ve Oscar Bobb forma giyemeyecek. Rodri ise Bodo/Glimt maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.
DÜDÜK İSPANYOL HAKEMDE
Zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Jose Luis Munuera olurken, VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Romano Clavadetscher oturacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Lewis, Doku, Cherki, Bernardo, Foden, Haaland.
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, İlkay, Sane, Osimhen.