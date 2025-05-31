Maç günü İstanbul'u terk ettiler: Tadic ve Dzeko sessiz sedasız Fenerbahçe'ye veda etti!

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişim yaşanırken, takımın tecrübeli kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrıldı. Ancak dikkat çeken detay, yıldız futbolculara statta taraftar önünde herhangi bir veda töreni yapılmaması oldu. Oyuncuların bu kararı bizzat aldıkları öğrenildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı, Teknik Direktör Jose Mourinho ve Sportif Direktör Mario Branco'nun katılımıyla, Dzeko ve Tadic’e özel olarak plaket takdim edildi. Ancak bu plaket töreni kamuoyuna açık bir şekilde değil, kulüp içinde sessizce gerçekleştirildi.

İSTANBUL’U MAÇ GÜNÜ TERK ETTİLER

Konyaspor ile oynanacak sezonun son maçını beklemeden İstanbul'dan ayrılan Tadic ve Dzeko'nun bu kararı, taraftarın son haftalardaki tepkilerinden duydukları rahatsızlıkla ilişkilendirildi. Skorer’in ulaştığı bilgilere göre, her iki futbolcu da statta yapılacak bir veda törenini istemediklerini kulübe iletti.

Eyüpspor maçında yaşanan yoğun protestolar, Dzeko ve Tadic’in kararını doğrudan etkiledi. Taraftar tepkisinin son maçta da sürmesinden çekinen iki yıldız, hem sahaya çıkmak istemedi hem de duygusal bir veda töreninden kaçınmayı tercih etti.

DZEKO’DAN 46 GOLLÜK VEDA

39 yaşındaki Boşnak yıldız Edin Dzeko, Fenerbahçe formasını toplamda 99 maçta terletti. Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere tüm kulvarlarda 46 gol atan Dzeko, ligde ise bu sezon 14 kez fileleri havalandırdı.

TADIC’TEN 64 GOLLÜ KATKI

Sırp yıldız Dusan Tadic ise Fenerbahçe formasıyla çıktığı 109 maçta 29 gol atarken, 35 asistle takım arkadaşlarına da büyük katkı sağladı. Hücum hattının en üretken isimlerinden biri olan Tadic, performansıyla dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı.