SMS Grup Efeler Ligi’nin 16. haftasında oynanması gereken Cizre Belediyespor–Fenerbahçe Medicana karşılaşması, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanamadı. Mücadele sarı-lacivertli ekip lehine hükmen tescil edildi.

Maç iptal edildi: Fenerbahçe hükmen galip sayıldı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi’nin 16. haftasında Cizre Belediyespor ile oynanması planlanan karşılaşmada 3-0 hükmen galip sayıldı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, Cizre Belediyespor’un karşılaşmaya çıkmama kararı aldığı ve bu nedenle müsabakanın iptal edildiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Türkiye Voleybol Federasyonu devreye girdi.

Federasyonun aldığı karara göre, söz konusu karşılaşma Fenerbahçe Medicana lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi. Böylece sarı-lacivertli ekip, ligdeki puan hanesine 3 puan daha eklemiş oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

fenerbahçe
