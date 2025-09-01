MAÇ ÖZETİNİ İZLE: Türkiye – Slovenya voleybol maçı | TRT 1 şifresiz

Tayland’ın Bangkok kentinde oynanan 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda, Türkiye — Slovenya maçının galibi 3-0’lık net skorla Türkiye oldu. Filenin Sultanları, turnuvada çeyrek final vizesi aldı.

MAÇ ÖZETİ:

İlk set çok çekişmeli geçti: 30–28 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

sette Türkiye üstün oyunla 25–13 skorunu aldı.

Son seti de 27–29 kazanarak maçı 3-0 noktaladı.

Maçın yıldızı: Melissa Vargas, 18 sayıyla skora yön verdi.

YAYIN BİLGİLERİ:

Canlı yayını izlemek isteyenler, TRT 1 ve Volleyball TV platformlarında şifresiz erişimle maçı takip etti.

Yayın, Türkiye saatiyle 16.30’da başladı.



Bu zaferle Türkiye, çeyrek finalde Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları çeyrek finalde büyük bir sınava çıkmaya hazırlanıyor.