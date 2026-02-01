Maç özetini izleyin! Beşiktaş Konyaspor maç özeti izle

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu’nda Konyaspor’u ağırladı. Beşiktaş, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Goller

23’ – Deniz Türüç (Konyaspor): Konuk ekip, Deniz Türüç’ün golüyle 1-0 öne geçti.

34’ – Václav Cerny (Beşiktaş): Beşiktaş, Cerny ile beraberliği yakaladı.

77’ – Orkun Kökçü (Beşiktaş): Orkun Kökçü’nün golü Beşiktaş’ı öne geçirirken skoru belirledi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 36’ya yükseltti, Konyaspor ise 19 puanda kaldı.

Maçtan Notlar

Beşiktaş, ilk yarıda geriye düştüğü maçı ikinci yarıda çevirerek galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kristjan Asllani, oyuna girdikten kısa süre sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş’ta El Bilal Toure, gördüğü sarı kartla bir sonraki lig maçında cezalı duruma düştü.

Maçın özet görüntüleri, golleri ve maçın kritik anları beIN Sports'un resmi web sitesi ve platformunda yayınlanıyor. Trendyol Süper Lig maç özetleri ve goller bu kanalda yer alıyor