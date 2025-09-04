MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Filenin Sultanları 3-1 ABD | 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek final maç özeti izle, nereden izlenir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD’yi 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İşte maçın özeti ve detaylar…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı. Tayland’da oynanan mücadeleyi Filenin Sultanları 3-1 kazandı.

Türkiye, grup aşamasında üç maçını kazandıktan sonra son 16 turunda Slovenya’yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti. ABD karşısında da üstün bir oyun ortaya koyan Milliler, aldığı bu galibiyetle üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonası’nda yarı finale adını yazdırdı.

Bu sonuçla Filenin Sultanları yarı finalde Japonya’nın rakibi oldu. Yarı finalin diğer eşleşmesinde İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

Maçın özetini Volleyball World’ün resmi yayın platformu VBTV üzerinden ve resmi YouTube kanalından izlemek mümkün

türkiye abd voleybol yarı final filenin sultanları
