MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Galatasaray Rizespor maçı canlı izle!

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Karşılaşma saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. İşte maçın şifresiz izleme bilgileri ve muhtemel 11’ler…

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, sezona fırtına gibi bir giriş yaparak ilk üç maçını gol yemeden kazandı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Galatasaray Rizespor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Futbolseverler, “Galatasaray Rize maçı canlı izle, GS Rize şifresiz izle” aramalarıyla karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadele Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.

LİGDEKİ PERFORMANS

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı ilk üç maçta Gaziantep FK’yı 3-0, Fatih Karagümrük’ü 3-0, Kayserispor’u ise 4-0 mağlup etti. Yeni transferler Victor Osimhen, Leroy Sane ve Mario Lemina’nın performansı dikkat çekerken, sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi öncesi moral depolamak istiyor.

Çaykur Rizespor ise İlhan Palut yönetiminde Ali Sowe ve Rachid Ghezzal gibi isimlerle deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Osimhen.

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Samet, Aliqulov, Hojer, Papanikolau, Olawoyin, Halil, Laçi, Mithat, Sowe.

