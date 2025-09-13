MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Real Madrid – Real Sociedad maçı nereden izlenir? Real Madrid – Real Sociedad maçı CANLI İZLE

LaLiga 4. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad’ı 2-1 mağlup etti. Mbappe ve Arda Güler’in golleriyle sahadan galibiyetle ayrılan Real Madrid liderliğini sürdürdü. İşte karşılaşmadan özet ve golleri

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Real Madrid – Real Sociedad maçı nereden izlenir? Real Madrid – Real Sociedad maçı CANLI İZLE
Yayınlanma: Güncellenme:

İspanya LaLiga’da 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. Estadio Municipal de Anoeta’da oynanan maçta futbolseverlerin gözü Arda Güler’deydi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 12. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle öne geçti. 32. dakikada Dean Huijsen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen ataklarını sürdüren Madrid, 44. dakikada Arda Güler’in golüyle farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda Real Sociedad penaltı kazandı. 56. dakikada Mikel Oyarzabal topu filelere göndererek skoru 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 12’ye yükselterek liderliğini sürdürürken, Real Sociedad 2 puanla 17. sırada kaldı.

Real Madrid – Real Sociedad maçının özetini ve gollerini izlemek için DAZN üzerinden; Türkiye’de ise S Sport Plus ekranlarından takip edebilirsiniz.

Epic Games 18 Eylül ücretsiz oyunları açıklandı: Project Winter ve Samorost 2Epic Games 18 Eylül ücretsiz oyunları açıklandı: Project Winter ve Samorost 2Oyun
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 45’e çıktıBayrampaşa Belediyesi soruşturmasında son durum: Gözaltı sayısı 45’e çıktıGündem
Elektrik kesintisi listesi yayımlandı: 14 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da planlı kesintilerElektrik kesintisi listesi yayımlandı: 14 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da planlı kesintilerYurt
real madrid Real Sociedad
Günün Manşetleri
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında son durum
17 bin sağlık personeli ataması için süreç başlatıldı
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katıldı
"12 yıllık zorunlu eğitim bence de uzun"
Bakan Yumaklı: “Gıda güvenliği kırmızı çizgimiz”
Diyarbakır’da uyuşturucuya darbe!
Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması
"Dağlarda artık terör değil yatırımlar yükseliyor"
12 Dev Adam Yunanistan’ı ezdi geçti!
Resul Emrah Şahan sulh ceza hakimliğine sevk edildi
Çok Okunanlar
Kredi çekecekler dikkat! Kredi çekecekler dikkat!
Hangi banka daha çok kazandırıyor? Hangi banka daha çok kazandırıyor?
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji açıkladı, 10 ilde sıcaklık alarmı verildi! Meteoroloji açıkladı, 10 ilde sıcaklık alarmı verildi!
Altın uçuşta, yeni rekorlar masada! Altın uçuşta, yeni rekorlar masada!