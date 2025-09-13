MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Real Madrid – Real Sociedad maçı nereden izlenir? Real Madrid – Real Sociedad maçı CANLI İZLE

İspanya LaLiga’da 4. hafta mücadelesinde Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad ile karşılaştı. Estadio Municipal de Anoeta’da oynanan maçta futbolseverlerin gözü Arda Güler’deydi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, 12. dakikada Kylian Mbappe’nin golüyle öne geçti. 32. dakikada Dean Huijsen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen ataklarını sürdüren Madrid, 44. dakikada Arda Güler’in golüyle farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda Real Sociedad penaltı kazandı. 56. dakikada Mikel Oyarzabal topu filelere göndererek skoru 2-1 yaptı. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 12’ye yükselterek liderliğini sürdürürken, Real Sociedad 2 puanla 17. sırada kaldı.

Real Madrid – Real Sociedad maçının özetini ve gollerini izlemek için DAZN üzerinden; Türkiye’de ise S Sport Plus ekranlarından takip edebilirsiniz.