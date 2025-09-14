MAÇ ÖZETİNİ İZLEYİN! Türkiye-Almanya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroBasket 2025’te A Milli Erkek Basketbol Takımı finalde Almanya ile karşılaşacak. Tarihi mücadele 21.00’de Arena Riga’da oynanacak ve TRT 1’den canlı yayınlanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu
EuroBasket 2025’te heyecan zirveye çıktı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, finalde Almanya karşısına çıkıyor.

Turnuvada büyük bir başarı sergileyen 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya’yı 91-77, yarı finalde ise Yunanistan’ı 94-68 mağlup ederek 2001’den sonra ilk kez finale yükseldi.

Final mücadelesi, Letonya’nın başkenti Riga’daki Arena Riga’da oynanacak. Tarihi karşılaşma 21.00’de başlayacak. Türkiye-Almanya final maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Basketbolseverler, 12 Dev Adam’ın altın madalya için çıkacağı bu mücadeleyi TRT’nin resmi platformu üzerinden şifresiz izleyebilecek

