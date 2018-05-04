Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu De Souza, yarıda kalan derbinin devamı için sahaya çıkmayan Beşiktaş'ın kendilerine saygısızlık yaptığını savundu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarıda kalan derbinin devamı için sahaya çıkmayan Beşiktaş'ın kendilerine saygısızlık yaptığını savundu.

Fenerbahçe gazetesinin mayıs sayısı için röportaj veren De Souza, Beşiktaş'ın maça çıkmamasını değerlendirerek, "Beşiktaş'ın maça çıkmaması bizim açımızdan daha iyi oldu. Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Maça çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. Bana göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.



De Souza, Spor Toto Süper Lig'de kalan 3 haftada şampiyonluk şanslarıyla ilgili şunları belirtti:

"Bu sene bireysel hataları fazla yaptık. Önümüzdeki maçlarda taraftarımız ile birlikte şampiyonluk için çaba göstereceğiz. Evimizde oynadığımız Akhisarspor maçını kazansaydık şu an liderdik. Hala şampiyonluk yarışının içerisindeyiz. Önemli olan kalan maçlarımızdan galip gelerek sezonu lider bitirmek."



Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerin atmosferini de öven Brezilyalı orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Brezilya'daki derbilerin Fenerbahçe-Galatasaray derbileri kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Benim de oynamaktan zevk aldığım maçların başında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi geliyor. Derbide attığım gol ile gerçek Fenerbahçeli oldum. Galatasaray'a attığım gol kariyerimin en önemli gollerinden birisi. Derbide son dakikada attığım golün önemini ilk başta anlayamamıştım. Daha sonra birçok tebrik ve kutlama mesajı aldığımda Galatasaray'a attığım golün önemini anladım. Çocuklarım büyüdüğünde attığım bu önemli golü izleteceğim."

Mehmet Topal'la birlikte oynamasına gelen eleştirilere de cevap veren De Souza, "İnsanların, ilk geldiğim zaman Mehmet Topal'la oynayamayacağımızı düşünmeleri normaldi. Çünkü ilk zamanlar şampiyonluk yaşayamadık, bu da sistemin sorgulanmasına neden oldu. Bu sene birlikte iyi maçlar çıkarttığımız için insanların düşüncelerinin değiştiğini düşünüyorum. Önemli olan bizim oyun tarzımızdan çok Fenerbahçe'nin başarılarıdır." şeklinde görüşlerini aktardı.



