Macaristan U21 - Türkiye U21 maçı bu akşam! Genç Milliler liderlik için sahada

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri’nde heyecan dorukta! Grupta zirveye göz diken Türkiye U21, deplasmanda Macaristan U21’e konuk oluyor. Genç ay-yıldızlar kazanırsa liderlik koltuğunu devralabilir.

Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Grup H’te kritik mücadele bu akşam oynanacak.

Macaristan U21 - Türkiye U21 maçı 14 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşma maccolik ve TFF YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

MACARİSTAN KAZANMAKTA ZORLANIYOR

Teknik direktör Marco Rossi yönetimindeki Macaristan U21, son dönemde galibiyet hasretini dindiremedi. Grubun ilk iki maçında iki beraberlikle yetinen Macarlar, taraftarı önünde kazanarak ilk 3 puanını almak istiyor.

Türkiye U21, teknik direktör Levent Sürme yönetiminde gruba iyi bir başlangıç yaptı. İlk iki maçta 4 puan toplayan milliler, bu akşam kazanırsa grupta zirveye yükselecek. Genç oyuncuların performansı umut verici; özellikle son maçta Litvanya karşısındaki 2-0’lık galibiyet moral verdi.

macaristan türkiye
