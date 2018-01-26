Evkur Yeni Malatyaspor'un kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Matheus Doria Macedo, daha önce Trabzonspor'dan da teklif aldığını söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Matheus Doria Macedo, daha önce Trabzonspor'dan da teklif aldığını söyledi.



Malatya temsilcisinin Fransa'nın Marsilya takımından sezon sonuna kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki futbolcu, transfer süreci hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sarı-siyahlı kulüple sözleşme imzalayacak Doria, Evkur Yeni Malatyaspor'u kendisini çok istediği için tercih ettiğini anlatarak, "Daha önce Türkiye'den teklifler aldım ama bu kadar sıcaklık yoktu. Yeni Malatyaspor'unki gibi ateşli değildi. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Daha önce Trabzonspor'dan da teklif geldi ama içten bir şekilde 'seni istiyoruz' demediler." diye konuştu



"Josef de Souza yakın arkadaşım"

Doria, Türkiye'de birçok arkadaşının bulunduğunu belirterek, "Gelmeden önce arkadaşlarımla görüştüm. Fenerbahçe'deki Josef de Souza yakın arkadaşım. Kendisi bana, 'Hadi ne zaman geleceksin? Seni bekliyoruz.' dedi. Bunun üzerine çok mutlu oldum ve Türkiye'ye gelmeyi çok istedim." şeklinde görüş belirtti.



"Gomis, çok güçlü bir futbolcu"

Brezilyalı futbolcu, Marsilya'dan takım arkadaşı Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in çok güçlü bir futbolcu olduğunu söyledi.

Galatasaray ile karşılaştıklarında Gomis'e gol attırmayacağını savunan Doria, "Gomis iyi arkadaşım ancak saha içinde rakibiz. Onunla karşılaşacağım için çok mutluyum. Gomis'e karşı kazanmak istiyorum. Kendisi gerçekten çok güçlü bir futbolcu. Ancak umarım ben daha güçlü olacağım ve ona gol attırmamaya çalışacağım." diyerek sözlerini tamamladı.