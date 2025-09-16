MAÇI CANLI İZLE! Real Madrid-Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid-Marsilya maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu grup maçları başlıyor. Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Real Madrid, Santiago Bernabéu’da Olympique Marsilya’yı konuk edecek. Mücadele 16 Eylül Salı akşamı 22.00’de oynanacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11’leri belli oldu. Real Madrid’de kalede Courtois, savunmada Trent, Militão, Huijsen ve Carreras görev yapacak. Orta sahada Tchouaméni, Valverde ve Arda Güler forma giyecek. Hücum hattında ise Rodrygo, Mastantuono ve Mbappé sahaya çıkacak.

Marsilya’da ise Lopez, Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin, Kondogbia, Veretout, Harit, Correa, Aubameyang ve Ndiaye ilk 11’de yer alıyor.

Türk futbolseverlerin gözü özellikle Arda Güler’in performansında olacak. Genç yıldızın Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11’de başlaması, sosyal medyada da gündem oldu.