MAÇI CANLI İZLE! Real Madrid-Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid-Marsilya maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile Marsilya karşı karşıya geliyor. Saat 22.00’de başlayacak maç öncesi kadrolar açıklandı. Arda Güler Real Madrid’in ilk 11’inde sahaya çıkıyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
MAÇI CANLI İZLE! Real Madrid-Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid-Marsilya maçı CANLI İZLE
Yayınlanma:

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-26 sezonu grup maçları başlıyor. Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Real Madrid, Santiago Bernabéu’da Olympique Marsilya’yı konuk edecek. Mücadele 16 Eylül Salı akşamı 22.00’de oynanacak ve Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11’leri belli oldu. Real Madrid’de kalede Courtois, savunmada Trent, Militão, Huijsen ve Carreras görev yapacak. Orta sahada Tchouaméni, Valverde ve Arda Güler forma giyecek. Hücum hattında ise Rodrygo, Mastantuono ve Mbappé sahaya çıkacak.

Marsilya’da ise Lopez, Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin, Kondogbia, Veretout, Harit, Correa, Aubameyang ve Ndiaye ilk 11’de yer alıyor.

Türk futbolseverlerin gözü özellikle Arda Güler’in performansında olacak. Genç yıldızın Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11’de başlaması, sosyal medyada da gündem oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı uyardı: Sıcaklık 12 derece düşüyor, 3 gün yağmur sürecekHava Durumu
Onana’nın Fenerbahçe performansı olay oldu: “Türkiye’de itibarını geri kazanacak”Onana’nın Fenerbahçe performansı olay oldu: “Türkiye’de itibarını geri kazanacak”Spor
Yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Bayrampaşa Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildiYolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Bayrampaşa Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildiGündem
real madrid marsilya
Günün Manşetleri
Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki
Bayrampaşa Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!
İsrail’in katılması halinde Eurovision'da olmayacaklar!
“Her üç depremzededen ikisi evine kavuştu”
Can kaybı 65 bine dayandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Bayrampaşa Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme
SGK’dan yerli ilaç hamlesi
Türkiye’den ilk tepki Vatan Partisi’nden geldi
Çok Okunanlar
23 ilde sağanak, havalar soğuyor! 23 ilde sağanak, havalar soğuyor!
İstanbul'da dev kesinti! İstanbul'da dev kesinti!
En düşük faizli kredi hangi bankada? En düşük faizli kredi hangi bankada?
Faizsiz finansman modeliyle ev ve araç sahibi olma imkânı Faizsiz finansman modeliyle ev ve araç sahibi olma imkânı
Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi Altın fiyatları 16 Eylül 2025: Gram ve çeyrek altın rekor tazeledi