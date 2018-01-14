Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Latovlevici: "4 ayda 2 defa ameliyat edildim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Bu zor dönemde benimle beraber olan aileme ve kulübe teşekkür ediyorum."

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici, 4 ayda 2 ameliyat geçirdiğini belirterek, bu zor süreçte kendisine verdiği destek dolayısıyla ailesine ve sarı-kırmızılı kulübe teşekkür etti.



Latovlevici, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren sarı-kırmızılı ekibin Romanya temsilcisi Viitorul'u 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İlk yarıda sakatlığı nedeniyle ligde 8 maçta forma giyen 31 yaşındaki sol bek oyuncusu, "4 ayda 2 defa ameliyat edildim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Bu zor dönemde benimle beraber olan aileme ve kulübe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Tüm oyuncuların performansının görülmesi açısından önemli bir maç yaptıklarını belirten Latovlevici, "Aynı dili konuştuğumuz insanlarla buluşmamız ve maç yapmamız güzeldi. Benim için iyi oldu." diye konuştu.



Latovlevici, 1996-2001 yıllarında Galatasaray'da forma giyen Viitorul'un teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin, kendisi için çok önemli şeyler yaptığını ve küçükken idolü olduğunu aktardı.